وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، قرية المغير، شمال شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة السهل الشرقي للقرية.

وأفادت مصادر محلية بأن حركة نشطة لرعاة المستوطنين سُجلت في المنطقة الغربية من القرية، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمنطقة الشرقية، وسط حالة من التوتر والحذر بين المواطنين.

وأضافت المصادر أن مدخل القرية لا يزال سالكا، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خشية اعتداءات المستوطنين.