وطن للأنباء: كشف موقع "TheGrayZon" الأميركي، عن ارتباط المرشحة الجديدة لإدارة الأمن السيبراني الوطنية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، كيرستين ديفيز، بالاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أنّ كيرستين ديفيز عملت في مجلس إدارة 3 شركات للسيبرانية أسسها جواسيس إسرائيليون من الدرجة الأولى.

أولاً: ديفيز عملت مع أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الاستخبارات الإسرائيلية

ووفقاً لإفصاحاتها المالية، خدمت ديفيز، لمدة 10 سنوات في مجلس فريق "8"، وهي شركة استثمارية رأس مالية أسسها نداف زافير، أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقضى زافير 25 عاماً في "الجيش" الإسرائيلي ونحو 15 عاماً عميلاً للمخابرات، حيث عمل أولاً لوحدة القرصنة السيبرانية "81" قبل الانضمام إلى وحدة "8200"، الوحدة الرئيسة لوكالة الاستخبارات الصهيونية.

وانضم إلى وحدة "8200" بوصفه قائد نائب في عام 2005، ثم أصبح رئيس الوكالة في عام 2009.

وغطت فترة وجوده هناك العديد من الاعتداءات على قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات التي استمرت 3 أسابيع عامَي 2008 - 2009، والتي شهدت استشهاد 1400 مدني فلسطيني وتدمير 50,000 منزل.

كذلك، كان زافير مسؤولاً عن إنشاء وحدة الحرب الإلكترونية لـ "الجيش" الإسرائيلي المعروفة باسم "القيادة السيبرانية"، والتي يُعتقد أنها نُسّقت مع مجزرة البيجر عام 2024 في لبنان.

وغادر زافير الوحدة "8200" عام 2013 وأسس الفريق "8"، حيث انضمت إليه ديفيز في عام 2015، وعملت معه لمدة تزيد على 9 أعوام قبل أن يغادر زافير في عام 2024 ويُسلّم السلطة إلى زميله السابق في الوحدة "8200"، ليران غرينبرغ.

وكان الرئيس التنفيذي للفريق "8"، غرينبرغ، واحد من إسرائيليين كُثر هنّأوا ديفيز حين غادرت الفريق من أجل وظيفتها الحكومية الأولى، بوصفها مسؤولة المعلومات الرئيسة في "البنتاغون"، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ثانياً: عملت في شركة إسرائيلية أخرى.. ما هي؟

وأثناء عملها في مجلس الفريق، عملت ديفيز في الوقت نفسه في مجلس شركة ناشئة إسرائيلية أخرى تُدعى Talon" Cyber Security".

وتأسست الشركة من قبل اثنين من المخترقين في النظام الصهيوني، أوهاد بوبروف وأوفير بن نون.

ووفقاً لملفه الشخصي، قضى بوبروف 7 سنوات في الوحدة "8200"، بينما كان بن نون قائداً يدير فريق استخبارات الاتصالات.

ثالثاً: عملت مستشارةً لشركة أسسها قيادي سابق في الوحدة "8200"

وإلى جانب مناصبها في "مجلس الإدارة" الإسرائيلي، انضمت ديفيز عام 2023 إلى شركة "كلاروتي" مستشارةً لها.

وتتولى الشركة إدارة البنية التحتية السيبرانية لأنظمة صناعية حيوية، تشمل قطاعات الطاقة والكهرباء، وأسّسها أمير زيلبرشتين، وهو أيضاً قيادي كبير سابق في الوحدة "8200".

واللافت أنّ "كلاروتي" أعلنت، قبل 5 أيام فقط من تعيين ديفيز في "البنتاغون" العام الماضي، فوزها بعقود لتوفير الحماية السيبرانية لمنشآت عسكرية واستخباراتية أميركية حساسة، بما فيها مواقع للصواريخ.

رابعاً: كانت عضواً في مجلس شركة استثمرت في +25 شركة إسرائيلية

وقبل انضمامها إلى "البنتاغون"، كانت ديفيز أيضاً عضواً في مجلس شركة "NightDragon Management Company"، وهي شركة استثمارية ناشئة مقرها سان فرانسيسكو.

وتأسست الشركة، التي استثمرت في أكثر من 25 شركة إسرائيلية للشبكات السيبرانية التي بدأها موظفو الاستخبارات الحكومية، على يد ديف دويولت.

دويولت هو أيضاً رئيس شركة "Clatory"، ويوصف بكونه "مخضرماً في الدولة الأمنية الأميركية"، حيث خدم في مجلس الاستشارات الوطني للأمن السيبراني الأميركي تحت إدارة الرؤساء: بوش وأوباما وترامب وبايدن.

وتمّت تغطية ترشيح ديفيز على نطاق واسع في وسائل الإعلام خلال الساعات الـ 24 الماضية، إلا أنّ علاقاتها الواسعة مع جهاز الاستخبارات في "إسرائيل" لم تُبلّغ عنها على الإطلاق.

وبالنظر إلى الماضي المعروف لـ "إسرائيل" في التجسس على المرافق الأميركية وزراعة الوكلاء المزدوجين، فإنّ علاقات ديفيز بمجموعة من الجواسيس الإسرائيليين تثير أسئلة جادة طرح الموقع واحداً منها:

"هل ستكون أنظمة الأمن السيبراني الأميركية، التي واجهت العديد منها انقطاعات في الخدمة ومحاولات اختراق في الأسابيع الأخيرة، أكثر أماناً تحت حكمها أم أكثر عرضة للخطر؟"

وذكر "TheGrayZon" أنّ صعود ديفيز السريع إلى قلب الحكومة الأميركية يمثّل دليلاً أكثر على أنّ الصهاينة لديهم قبضة شديدة وواسعة على النظام السياسي الأميركي.