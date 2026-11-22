وطن للأنباء: مدّدت سلطات الاحتلال اعتقال الصحفي سامر خويرة، من مدينة نابلس، إدارياً لمدة خمسة أشهر ونصف، حتى الأول من أيار/مايو 2027.

وبحسب ما أوردته مؤسسات الأسرى، فإن قرار الاعتقال الإداري بحق خويرة يبدأ اعتباراً من 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وينتهي في الأول من أيار المقبل، ضمن أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد طالت 14 أسيراً من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الصحفي خويرة فجر الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقب مداهمة منزله في مدينة نابلس، رغم صدور قرار عن محكمة الاحتلال بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية.

وجاء تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد مطالبة النيابة العسكرية بتمديد توقيفه لمدة 144 ساعة، في إجراء حال دون تنفيذ قرار الإفراج عنه.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال خويرة في نيسان/أبريل 2025، وأمضى نحو تسعة أشهر في الاعتقال الإداري، قبل الإفراج عنه في كانون الثاني/يناير 2026.

ويأتي تمديد اعتقاله في ظل مواصلة سلطات الاحتلال إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة.