وطن للأنباء: أكد نائب قائد قوات التعبئة التطوعية (الباسيج) التابعة لحرس الثورة في إيران، العميد قاسم قريشي، اليوم الأحد، أنّ الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران أتاح لطهران فرصة بيع نفطها وفق الأسعار السائدة في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قريشي قوله: "لقد اتُّخذت إجراءات صحيحة سواء في الخليج أو على اليابسة. وبفضل ما قام به الأميركيون، أصبح بإمكاننا الآن بيع النفط بالأسعار الجارية في السوق، بعدما كنا نبيعه بسعر يتراوح بين 40 و50 دولاراً".

وأضاف المسؤول الإيراني مشدّداً على تنامي القدرة التصديرية لإيران: "كما أنّ حجم صادراتنا النفطية سيزداد عدة أضعاف".

وتأتي هذه التصريحات في ظلّ المشهد الميداني والسياسي المعقّد في المنطقة، عقب بدء الولايات المتحدة و"إسرائيل"، في 28 شباط/فبراير الماضي، شنّ ضربات على أهداف داخل إيران، وما أعقبها من ردود عسكرية إيرانية.

وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبي التي تشهده المنطقة حالياً، فإنّ الصراع لا يزال قائماً من دون أي تسوية، وسط استمرار المخاطر والمؤشرات لاحتمال تجدّد العمليات العسكرية.

وقبل أيام أكد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده استمرار حركة التجارة عبر المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، مشيراً إلى تنفيذ إجراءات لمواجهة العقوبات في ظلّ الحرب الاقتصادية والحصار البحري.