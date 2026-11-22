وطن للأنباء: في إطار التزامها بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية وتعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية، رعت شركة البركة للتأمين الإسلامي الجولة الثانية من سباق السرعة والدريفت للمحترفين 2026، الذي نظمه الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية، في حرم جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، بمشاركة نخبة من المتسابقين والمحترفين في رياضة السيارات.

وشهد السباق منافسات حماسية بين المشاركين، الذين قدموا عروضاً مميزة عكست مهاراتهم في القيادة والتحكم بالمركبات، وسط أجواء رياضية اتسمت بروح المنافسة والإثارة، وحضور من محبي رياضة السيارات وعشاق سباقات السرعة والدريفت.

وتأتي رعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي لهذه الفعالية انطلاقاً من حرصها على دعم قطاع الرياضة الفلسطينية، ولا سيما الرياضات المتخصصة التي تستقطب اهتمام الشباب، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتوفير بيئة منظمة لممارسة هواياتهم، إلى جانب تعزيز ثقافة القيادة المسؤولة والالتزام بمعايير السلامة العامة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، السيد عبد الحكيم قاسم، أن رعاية الشركة لهذا الحدث الرياضي تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية، وحرصها على مساندة المبادرات والأنشطة التي تسهم في تمكين الشباب الفلسطيني وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

وأضاف قاسم: نؤمن في شركة البركة للتأمين الإسلامي بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب ودعم الأنشطة الرياضية التي تتيح لهم إبراز مواهبهم ضمن بيئة آمنة ومنظمة، ونعتز بمساهمتنا في إنجاح هذه الفعالية التي تعكس تطور رياضة السيارات في فلسطين، وتؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الرياضية في دعم الحركة الرياضية الفلسطينية.

وأشاد قاسم بجهود الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية في تنظيم هذه البطولة وتطوير رياضة السيارات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية والهيئات الرياضية لتوفير المزيد من الفرص أمام الشباب الفلسطيني للمشاركة في البطولات والمنافسات المتخصصة.

وتندرج هذه الرعاية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها شركة البركة للتأمين الإسلامي، والتي تشمل دعم قطاعات الرياضة والتعليم والصحة والثقافة والمبادرات الشبابية والمجتمعية، تأكيداً لدورها كمؤسسة وطنية تسعى إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الفلسطيني.