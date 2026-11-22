وطن للأنباء: قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنّ "السبيل الوحيد لإزالة التهديد ومحو شبح الحرب من البلاد هو تحقيق الردع المستدام".

وأوضح قاليباف أنّ عدو بلاده وصل إلى مرحلة فهم قوة الردع الإيراني، "ومهما بلغت حساباته يدرك أنه لن يحقّق أهدافه بحربٍ كحرب الأربعين يوماً".

وأشار إلى أنّ "العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية واتخاذ تدابير أخرى لإحداث انهيار داخلي بدلاً من الحرب العسكرية".

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الإسلامية في إيران، العميد قاسم قريشي، إنّ لدى إيران خطة لكسر الحصار الأميركي برياً وبحرياً، وقد اتخذت إجراءات فعّالة.

وسبق وأكّد المتحدّث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، أنّ أيّ عدوان جديد سيُقابل بردّ حاسم وفوري من القوات المسلحة الإيرانية.

وللإشارة، تعمل إيران على تطوير جيل جديد من الأقمار الاصطناعية المخصصة للتصوير ورصد الأرض، بدقة تصل إلى متر واحد، وسيتمّ الكشف عنها قريباً.