رام الله – وطن للأنباء: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ، د. مصطفى البرغوثي، إن هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة تتصاعد، في ظل ما وصفه بصمت العالم وعجزه عن اتخاذ إجراءات لوقفها.

وأضاف البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن مستوطنين هاجموا، اليوم، مدنيين فلسطينيين وأضرموا النار في عدد كبير من المنازل والمركبات في قرى صفا ودير السودان وكفر مالك، في محافظة رام الله والبيرة، وفي مسافر يطا جنوب الخليل.

وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية تواجه الاعتداءات والدمار، وتهديد فقدان منازلها، في ظل غياب الأمن والأمان، معتبرا أن ما يجري يمثل "استباحة وحشية" تنفذها عصابات مستوطنين، قال إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تسلحها وتمولها وتنظمها وتحميها.

وشدد البرغوثي على أن هذه الاعتداءات لن تتوقف دون اتخاذ إجراءات دولية رادعة، داعيا إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال، التي اتهمها بتنظيم هجمات المستوطنين وتوفير الحماية لهم.

ولفت إلى أن المستوطنين يشنون، نحو 30 هجوما يوميا في الضفة الغربية المحتلة.