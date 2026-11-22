وطن للأنباء: انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، وحرصاً منا على الوصول إلى الأسر المهمشة والأكثر احتياجاً، جرى توزيع 10 مشاريع لتربية الأغنام ضمن مشروع *«زراعة الأمل وسبل العيش»*، بهدف مساعدة الأسر المستفيدة على توفير مصدر دخل وتعزيز صمودها وتحسين ظروفها المعيشية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الاقتصادية والمادية الصعبة التي تعيشها العديد من العائلات، إيماناً منا بأهمية دعم الأسر الفقيرة وتمكينها اقتصادياً من خلال مشاريع إنتاجية مستدامة.

*معاً نحو تعزيز صمود المزارعين والأسر المهمشة، وزراعة الأمل بمستقبل أفضل.*