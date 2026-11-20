وطن للأنباء: أصيب شاب بالرصاص الحي في ظهره، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين على المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا أطراف البلدة وهاجموا قاطفي الزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة شاب.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر، جراء إطلاق المستوطنين النار عليه.