رام الله - وطن للانباء : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون من قتل وإصابة واعتقال وتهجير قسري وحرمان من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوقهم المكفولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويمس حقوقهم غير القابلة للتصرف في الحياة والأمان والحماية والنماء. وتقع على عاتق سلطات الاحتلال، بوصفها قوة احتلال، وعلى جميع أطراف النزاع، التزامات قانونية واضحة بحماية الأطفال، واحترام المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية، وضمان وصول الإغاثة والرعاية إليهم؛ كما يقتضي احترام هذه الالتزامات وقف الانتهاكات والتحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، والذي يصادف بتاريخ 20 تشرين الثاني، من كل عام .

وقال مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن واقع الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، يفرض على العالم مواجهة ما يتعرضون له من قتل وإصابة وتجويع وتهجير وحرمان من التعليم والرعاية الصحية. ووفق البيانات الفلسطينية الواردة حتى تشرين 2026، تجاوز عدد الشهداء والمفقودين في القطاع 83,750، ووصل إلى المستشفيات )74,250( شهيداً/ة، بينهم أكثر من )21,976( طفلاً. وتشمل الأرقام أكثر من )612 (رضيعاً وُلدوا واستشهدوا خلال العدوان، و)1,125 (طفلاً دون عام، و)5,444 (دون الخامسة، إلى جانب أطفال استشهدوا بسبب الجوع وسوء التغذية أو البرد في مخيمات النزوح.

وأشار مركز "شمس" إلى أن أثر العدوان لا يقاس بأعداد الضحايا وحدها؛ فالأطفال الذين نجوا من القصف يواجهون فقدان أسرهم ومنازلهم، والنزوح المتكرر، وانقطاع التعليم، ونقص الغذاء والدواء والمياه، وآثاراً نفسية عميقة. كما أن تدمير المدارس أو إغلاقها، وعرقلة وصول الأطفال إليها، يحرمهم من حق أساسي ويقوض فرصهم في التعلم والاستقرار. وتشير بيانات اليونيسيف إلى أن نحو (700) ألف طفل في غزة حُرموا من التعليم الوجاهي المنتظم لما يقارب ثلاثة أعوام دراسية، وأن معظم مباني المدارس تضررت أو تحتاج إلى إعادة تأهيل كبيرة.

وشدد مركز "شمس" على أن اتفاقية حقوق الطفل تكفل لكل طفل الحق في الحياة والنماء والحماية من العنف، وفي الصحة والتعليم والمعاملة التي تحفظ كرامته. كما تنص على ألا يكون توقيف الطفل أو احتجازه إلا إجراءً أخيراً ولأقصر مدة مناسبة، وعلى حمايته من التعذيب والمعاملة القاسية، وضمان المساعدة القانونية له. وتزداد هذه الحماية أهمية في النزاعات المسلحة، حيث يظل الأطفال مدنيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وحذر مركز "شمس" من استمرار اعتقال الأطفال وما يصاحبه من حرمان من الحرية والتعليم، وادعاءات التعرض للضرب وسوء المعاملة والاحتجاز الليلي، وتقييد الحركة، والحرمان من المساعدة القانونية. حيث أن هناك أكثر من (1700) حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول 2023، وإلى وجود أكثر من (360) طفلاً في السجون. وطالب المركز بضمان وصول الأطفال إلى محاميهم وذويهم، والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

ودعا مركز "شمس" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وهيئاتها المعنية بحماية الطفولة، إلى التحرك الفوري لوقف قتل الأطفال وإصابتهم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وحماية المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء من الهجمات، ووقف هدم المنازل والمنشآت التعليمية وتهجير العائلات. وفي الضفة الغربية، تثير أوامر الهدم ووقف العمل التي تطال مدارس، إلى جانب القيود على الحركة والعنف، مخاوف جدية بشأن وصول الأطفال إلى التعليم الآمن. وقد أشارت اليونيسيف إلى أن (84) مدرسة في مناطق (ج) والقدس تواجه أوامر هدم أو وقف عمل، وأن نحو (140) ألف طفل يواجهون عوائق في الوصول إلى التعليم.

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل قرارات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومنها القرار (1612) 2005 الذي أنشأ آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، والقرار (2427) 2018 الذي يدعو إلى إنهاء الانتهاكات واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال، والقرار (2601) 2021 الذي يدين الهجمات على المدارس وعرقلة التعليم. كما يدعو إلى توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها بصورة مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان ألا تبقى حماية الأطفال رهناً بالبيانات والإدانات.

وختم مركز "شمس" بيانه بالقول أن حماية الطفل الفلسطيني ليست مسألة إنسانية مؤقتة، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل الانتقائية. فالطفل الذي يُقتل أو يُعتقل أو يُحرم من المدرسة والغذاء والعلاج يفقد حقوقاً كفلتها المواثيق الدولية، وتتحمل الأطراف المعنية مسؤولية اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات وجبر الضرر وتوفير الحماية والرعاية والدعم النفسي والتعليمي. وفي اليوم العالمي للطفل، يدعو المركز إلى أن تتحول الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة تضمن للأطفال الفلسطينيين حقهم في الحياة والأمان والتعلم ومستقبل كريم.