وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى تكسير زجاج أحد المنازل وثلاث مركبات تعود لعائلة جبرين.

ونقلت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا منازل في منطقة الحلقوم بالبلدة، ورشقوها بالحجارة، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين السكان.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن تحطيم زجاج نوافذ أحد المنازل، إلى جانب تكسير زجاج ثلاث مركبات تعود لعائلة جبرين.