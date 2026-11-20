رام الله – وطن للأنباء: يتمسك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخيار شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، وسط ضغوط يمارسها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ حملة جوية مشتركة، في وقت تكشف فيه تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود خطط عملياتية مشتركة بين جيش الاحتلال والقيادة المركزية الأمريكية، يقابلها تحفظ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على التسرع في تنفيذ هجوم جديد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو تأكيده، خلال مناقشات أمنية، أنه "لا مفر من التحرك أو تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران"، فيما نقلت القناة 13 العبرية عن ضابط رفيع المستوى قوله إن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تبادلا خططا عسكرية محتملة، وإن هناك "خططا مشتركة ومعتمدة" ينتظر تنفيذها قرار ترامب وتحديد التوقيت المناسب.

وفي إطار التنسيق العسكري، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان.

وقال جيش الاحتلال إن زامير وكوبر أجريا تقييما مشتركا للوضع، بمشاركة قادة العمليات والتخطيط والاستخبارات والقوات الجوية من الجانبين، وبحثا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وتعميق التعاون الاستراتيجي والعملياتي، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة سيناريوهات مختلفة.

وبحسب وكالة "رويترز"، زار غوفمان واشنطن الأسبوع الماضي في مسعى لإقناع الإدارة الأمريكية بالانضمام إلى هجوم جديد على إيران، والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ومسؤولين أمريكيين كبارا، وعرض عليهم معلومات استخباراتية حديثة، قبل أن يتوجه إلى ميامي برفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

تحفظ عسكري إسرائيلي

وفي مقابل اندفاع نتنياهو نحو الخيار العسكري، تتحدث تقارير عبرية عن تحفظ داخل قيادة الجيش الإسرائيلي إزاء شن هجوم جديد في الوقت الراهن، خصوصا في ظل حكومة تصريف الأعمال، وتفضيل إعطاء الأولوية للاستقرار والتنسيق الكامل مع واشنطن قبل اتخاذ أي قرار بالتصعيد.

وأفادت القناة 13 بأن الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن احتمال مهاجمة إيران لا تزال حاضرة في أروقة القيادة الإسرائيلية، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش يفضل أن يكون أي تحرك عسكري مستقبلي ضمن عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، بعيدا عن حسابات حكومة تصريف الأعمال.

ضغط إسرائيلي على ترامب

وفي سياق الضغوط الإسرائيلية، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نتنياهو يضغط على ترامب لشن حملة عسكرية مشتركة ضد إيران تستمر بين أربعة وسبعة أيام.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن طهران تحمل رسالة مختلفة، مفادها أنها ستحدد مدة الحرب وموعد انتهائها إذا اندلعت مواجهة جديدة، في إشارة إلى استعدادها لخوض مواجهة قد لا تقتصر على الإطار الزمني الذي تريده واشنطن وتل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق رفيع المستوى في الموساد تحذيره من أن استهداف إيران البنية التحتية للطاقة في دول الخليج قد يحول أي عملية عسكرية محدودة إلى حرب إقليمية طويلة الأمد.

ويزيد هذا السيناريو من حالة عدم اليقين بشأن احتمالات تجدد الهجوم على إيران، في ظل تباين الحسابات بين واشنطن وتل أبيب، وعدم وضوح طبيعة الرد الإيراني أو قدرة الطرفين على احتواء تداعيات أي مواجهة جديدة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا رئيسيا لإمدادات النفط العالمية، وباتت السيطرة عليه وحرية الملاحة فيه من أبرز الملفات التي تعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق مع إيران.