رام الله – وطن للأنباء: أعلن سفير الاحتلال لدى واشنطن يحيئيل لايتر استعداد تل أبيب للانضمام إلى الولايات المتحدة في عملية عسكرية جديدة ضد إيران، كاشفا عن وجود تخطيط مشترك ودقيق لهذه العمليات يستمر أشهرا قبل اتخاذ القرار النهائي بتنفيذها.

ونقلت شبكة "نيوز ماكس" الأمريكية عن لايتر قوله إن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة والاحتلال غير مسبوق، مشيرا إلى أن التخطيط للعمليات العسكرية المحتملة يستغرق عدة أشهر قبل اتخاذ قرار المضي فيها.

وزعم لايتر أن سعي طهران لامتلاك أسلحة دمار شامل يشكل "تهديدا وجوديا"، مدعيا أنها قد تستخدم أسلحة كيميائية أو بيولوجية ضد الاحتلال في حال امتلاكها.

وفي سياق تبريره للتصعيد العسكري، قال السفير إن هزيمة الحكومة الإيرانية من شأنها إضعاف حلفائها في المنطقة، بمن فيهم حماس والحوثيون.

وأضاف أن الجنود الأمريكيين سيعودون إلى عائلاتهم في الولايات المتحدة بعد هزيمة إيران، في إشارة إلى أن تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره، يمثل نهاية للمواجهة العسكرية.