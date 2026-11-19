وطن للأنباء: وسعت وكالة بيت مال القدس الشريف، نطاق حملاتها الطبية المجانية لتشمل مزيدا من القرى والبلدات في محافظة القدس، مع وصولها اليوم الخميس إلى قرية مخماس شمال شرق المدينة، ليرتفع عدد المستفيدين من المرحلة الثانية للحملات إلى نحو 1400 مواطن منذ انطلاقها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي، أن المرحلة الثانية شملت، إلى جانب مخماس، بلدات بدو والجديرة والجيب وبير نبالا وبيت حنينا البلد وقلنديا البلد وجبع والشيخ سعد وحزما، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتقريبها من المواطنين، لا سيما في المناطق التي يواجه سكانها صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية.

وفي قرية مخماس، التي تعاني من حصار استيطاني خانق وقيود مشددة على حركة التنقل تعيق تواصل الأهالي اليومي مع محيطهم، قدمت الفرق الطبية خدمات شملت عيادات الأطفال والقلب والعيون، إلى جانب الفحوصات المخبرية.

وقال طبيب الأطفال عبيدة غانم إن الحملة وفرت للمواطنين فرصة الاستفادة من الاستشارات الطبية والفحوصات في قريتهم، موضحا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو متابعة في المستشفى جرى توجيه أصحابها وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لاستكمال العلاج.

وأضاف أن وجود العيادات المتنقلة يخفف عن الأهالي أعباء التنقل، في ظل صعوبة الطرق وعدم قدرة بعض المواطنين على الوصول إلى المستشفيات، مؤكدا أهمية تعميم هذه الخدمة واستمرارها في المناطق النائية. ووجه الشكر إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على تنظيم الحملة، مشددا على أهمية الدور الذي تؤديه في توفير الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه، قال المستفيد ناجح ثلجي أبو علي إنه أجرى فحصا للدم وآخر للعيون خلال الحملة، موضحا أنه يعاني من المياه الزرقاء ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية. ووصف الخدمات المقدمة بالجيدة، مشيرا إلى أن وصول الأطباء إلى القرية يوفر على المواطنين تكاليف المواصلات ومشقة التنقل، ويجنبهم الانتظار لساعات طويلة على الحواجز للوصول إلى المستشفيات. وشكر الوكالة على هذه المبادرة التي تتيح للأهالي الحصول على الفحوصات والخدمات الطبية بالقرب من أماكن سكنهم.

بدورها، أوضحت المستفيدة زينة محمد إبراهيم كنعان أنها حضرت لإجراء فحوصات السكري والسكر التراكمي والكلى، وطلبت إجراء فحص تلفزيوني، ووصفت الخدمات المقدمة بأنها جيدة، معربة عن شكرها للمملكة المغربية على دعمها لهذه الحملات، وللوكالة على إيصال الخدمات الطبية إلى القرية.

وأكد المواطن عبد الرحيم معيكل أبو علي أهمية تنظيم هذه الحملات وضرورة استمرارها، في ظل الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الوصول إلى المستشفيات والعيادات بسبب الحصار والقيود المفروضة على الحركة. ووجه الشكر إلى القائمين على الحملة وإلى أهل المغرب على دعمهم، مشيرا إلى أن وصول الطواقم الطبية إلى القرى يوفر على المواطنين عناء التنقل ويساعدهم في الحصول على الرعاية الصحية.

وتُنظم الحملات بدعم من مجموعة أكديطال الصحية المغربية، وبالشراكة مع مختبرات "أسترا لاب"، وتشمل تخصصات طب الأطفال والباطني والنسائية والتوليد والعيون، إلى جانب الفحوصات والتحاليل الطبية بواسطة المختبر المتنقل المرافق للفرق الطبية.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انطلقت في 15 شباط/ فبراير 2026، وشملت تنفيذ 24 يوما طبيا في 31 منطقة بمحافظة القدس، استفاد منها نحو 2500 مواطن، فيما جرى تحويل أكثر من 100 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.