وطن للأنباء: أجبرت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مواطنا من قرية عرعرة بالمثلث داخل أراضي الـ 48 على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيا.

وأفادت مصادر محلية، أن المواطن هدم منزله تفاديا لتنفيذ سلطات الاحتلال عملية الهدم وتحميله غرامة وتكاليف مالية باهظة قد تصل إلى نحو 480 ألف شيقل.

ويأتي هدم المنزل في عرعرة بمنطقة المثلث، ليضاف إلى حالات الهدم الذاتي التي يُضطر فيها أصحاب المنازل إلى تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، خشية تحمل التكاليف المالية المرتفعة المترتبة على تنفيذها بواسطة سلطات الاحتلال.