قوات الاحتلال تغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدخلي قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسيين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية، أو الخروج منها.

يُذكر أن قوات الاحتلال، هاجمت مساء أمس الجمعة، حفل زفاف في المغير، واعتقلت 4 مواطنين من داخل صالة الأفراح، بينهم العريس.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق رام الله لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستعمرين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.