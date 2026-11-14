الاحتلال يقتحم مخيمات بلاطة وعسكر والعين في نابلس ويستجوب مواطنين بينهم نساء

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمات بلاطة وعسكر والعين في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب المدينة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، فيما احتجزت عددا من الشبان والنساء وحققت معهم ميدانياً خلال اقتحامها مخيمي بلاطة وعسكر شرق المدينة، وسط مداهمة منازل المواطنين، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بلاطة البلد، وسط انتشار عسكري واسع، واتخذت أحد المنازل مركزا للتحقيق الميداني.

يتبع..