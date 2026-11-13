آيزنكوت يرشح لرئاسة الكنيست طياراً حربياً دعا لـ"ترحيل العرب"

وطن للأنباء: في خطوة سياسية تهدف إلى بسط السيطرة على المؤسسة التشريعية الإسرائيلية قبل حسم مفاوضات تشكيل الحكومة، قرر رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ترشيح عضو حزبه والوزير السابق ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست السادس والعشرين خلفاً لأمير أوحانا. وحدد الكنيست يوم الثلاثاء المقبل، السابع عشر من نوفمبر الجاري، موعداً للتصويت على هذا التعيين بعد جمع تواقيع 67 نائباً، بينهم نواب القائمة المشتركة، في مفارقة سياسية لافتة بالنظر إلى السجل العسكري والأيديولوجي المتشدد للمرشح.

ويحمل كاهانا (54 عاماً)، المولود في حيفا والحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة "بار إيلان"، مسيرة عسكرية امتدت لنحو 28 عاماً في صفوف الجيش الإسرائيلي. وبدأ خدمته مقاتلاً في وحدة هيئة الأركان الخاصة "سيريت متكال" إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، قبل أن يلتحق بسلاح الجو طياراً مقاتلاً ويتدرج حتى قيادة السربين "116" و"109" لمقاتلات "إف-16"، مشاركاً في حرب لبنان الثانية (2006) وثلاث حروب على قطاع غزة (2008، 2012، 2014) حتى تسريحه برتبة عقيد عام 2018.

وعلى الصعيد السياسي، شق كاهانا طريقه عام 2019 من بوابة اليمين القومي الديني المتشدد عبر حزبي "اليمين الجديد" و"يمينا"، وتولى حقيبة وزارة الخدمات الدينية في حكومة بينيت-لابيد، قبل أن يرتبط سياسياً بآيزنكوت في "المعسكر الرسمي" ومن ثم في تأسيس حزب "يشار!". وارتبط اسم كاهانا في الذاكرة السياسية بتصريح عنصري أطلقه في يونيو 2022 خلال لقاء مع طلاب مستوطنة "إفرات" بالضفة الغربية، قال فيه: "لو كان هناك زر سحري أضغط عليه لترحيل جميع العرب من هنا بقطار سريع إلى سويسرا، لضغطت عليه".

ورغم تراجعه لاحقا عن هذا التصريح، فإن مواقف كاهانا لا تزال تعكس ثوابت اليمين الصهيوني الديني؛ إذ يرفض بشدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويعتبرها تهديداً وجودياً، كما يدعم الاستيطان في الضفة الغربية.

المصدر: الجرمق