إذاعة الاحتلال: تبادل ضربات محدود بين واشنطن وطهران ومخاوف من اتساع التصعيد

وطن للأنباء: أفادت إذاعة جيش الاحتلال بعودة تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة محدودة، وعلى ما وصفته بـ"نار هادئة"، وسط مخاوف من اتساع المواجهة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الإذاعة عن المراسل العسكري دورون كدوش، أن هذا التطور يأتي بعد أسبوعين من غارات أميركية غير معلنة قرب مضيق هرمز، مشيراً إلى أن إيران خرجت عن سياسة ضبط النفس واستأنفت استهداف دول الخليج، عبر إطلاق مسيّرتين باتجاه البحرين.

وأضاف أن وتيرة المواجهة الحالية لا تزال محدودة مقارنة بالتصعيد الذي شهدته المنطقة خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، إلا أن استمرار تبادل الضربات قد يدفع نحو مواجهات أوسع خلال الأيام المقبلة.

وحذرت التقديرات الإسرائيلية من احتمال انزلاق الوضع إلى جولة جديدة من التصعيد، في ظل استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.