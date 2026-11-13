مخاوف من إشعال نتنياهو جبهة إيران لإفشال جهود آيزنكوت تشكيل الحكومة

وطن للأنباء: نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن قادة المعارضة الإسرائيلية يخشون من أن يحاول بنيامين نتنياهو شن هجوم على إيران، أو استفزاز إيران لمهاجمة إسرائيل، بهدف تقويض جهود خصمه غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

والتقى نتنياهو وآيزنكوت لمدة ساعتين، أمس، وأطلعه على مستجدات الوضع مع إيران، وأفاد مصدر مقرّب من آيزنكوت بأن الأخير لا يرى أن الوضع الحالي يستدعي عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.

وقال آيزنكوت في بيان أصدره اليوم: "بالنسبة لي يأتي أمن إسرائيل فوق كل اعتبار آخر، ويجب ألا يُستخدم أبداً كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا أيضاً ما أتوقعه من جميع شاغلي المناصب العامة".

وذكر "أكسيوس" أن رومان غوفمان، مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" سيجري في واشنطن، اليوم، محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب بشأن الحرب ضد إيران، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وتأتي زيارة رومان غوفمان، أحد أقرب المقربين من نتنياهو، في وقت يضغط فيه الأخير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحرب ضد إيران، بحسب "أكسيوس".

وأوضحت المصادر أن غوفمان سيلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" جون راتكليف، وأشار أحد المصادر إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يتوجه إلى ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.