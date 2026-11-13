الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما ذاتيا في القدس

وطن للأنباء: أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الشقيقين المقدسيين عمر وشادي إبراهيم عميرة على هدم منزليهما ذاتيا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل الأول يعود للمواطن عمر إبراهيم عميرة، وتبلغ مساحته 50 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2000، ويقطنه مع زوجته وأطفالهما الأربعة. وكانت بلدية الاحتلال قد فرضت عليه مخالفات مالية بقيمة 100 ألف شيقل، وأمهلته 21 يوما لتنفيذ الهدم ذاتيا.

أما المنزل الثاني، فيعود لشقيقه شادي وتبلغ مساحته 40 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2000، ويقطنه مع زوجته وأطفالهما الثلاثة.

وأشارت المحافظة إلى أن إجبار الشقيقين على هدم منزليهما يأتي في إطار سياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، وما يترتب عليها من تشريد العائلات وحرمانها من مساكنها.