مستوطنون ينصبون خيمة في سهل المغير الشرقي

وطن للأنباء: نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خيمة في سهل المغير الشرقي، شمال شرق رام الله، في منطقة أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، في حين يسمح للمستوطنين بدخولها والتواجد فيها.

وفي السياق ذاته، شهدت منطقة "شعب اللوز" غرب البلدة، تحركات نشطة لمجموعات من المستوطنين، بمحاذاة البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة في المنطقة، وسط مخاوف الأهالي من أن تكون هذه التحركات مقدمة لإقامة منشآت جديدة وتوسيع نطاق البؤرة القائمة.

وتتعرض بلدة المغير لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل تجريف الأراضي الزراعية، وشق الطرق الاستيطانية ، وإقامة البؤر الرعوية، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيها، في إطار التوسع الاستعماري الذي يستهدف محاصرة البلدة وعزلها عن محيطها.

وكانت قوات الاحتلال قد واصلت، خلال الأيام الماضية، تجريف أراضي المواطنين في منطقة الرفيد، وشق طريق استيطاني يربط شارع "60" الاستيطاني بالمستوطنات القريبة من بلدة ترمسعيا، فيما طالت عمليات التجريف نحو 12 ألف شجرة زيتون في أراضي البلدة، وفق مصادر محلية.

وبحسب رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، فإن أراضي البلدة تبلغ مساحتها نحو 43 ألف دونم، ولم يعد متاحا للأهالي سوى نحو 900 دونم، في ظل سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة منها، وإقامة بؤر استيطانية تحاصرها من مختلف الجهات.