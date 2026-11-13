مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في أبو انجيم

رام الله – وطن للأنباء: أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي باتجاه قاطفي الزيتون في قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في أرض تعود للأشقاء عزيز وصابر وتوفيق عبد الهريمي، وأطلقوا الرصاص باتجاههم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لمساندة المستوطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أرضهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين، تحت تهديد السلاح، على مغادرة أرضهم، ومنعتهم من العودة إليها مجددا.