د. مروان طوباسي يكتب لوطن: "يا أيها الماضي لا تُغيرنا كلما أبتعدنا عنك "

نستذكر اليوم «أبا عمار» في واحدة من أخطر المراحل التي تمر بها قضيتنا الوطنية ، في ظل تداعيات حرب الإبادة على شعبنا في غزة ، وتصاعد الإستيطان والضم والتهويد والتهجير في الضفة الغربية والقدس ، وتنامي مظاهر الفوقية اليهودية العنصرية في باقي مناطق فلسطين التاريخية التي تبقى الوطن لنا ، ومحاولات تصفية حقوق شعبنا السياسية وتفكيك مشروعه الوطني التحرري واستبداله بمشروع أدارة سكانية ، وإعادة هندسة الواقع الجيوسياسي للأقليم بمنطق الهيمنة والتوسع وإرهاب الدولة .

وفي هذه الذكرى ، نستحضر قبل كل شيء معنى الكرامة الوطنية والهوية الفلسطينية المستقلة ، اللتين جسّدهما «أبو عمار» في مسيرته الشجاعة ومواقفه وصموده ، وتمسكه باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني ، ورفضه التفريط بالحقوق والثوابت الوطنية تحت وطأة الضغوط والإملاءات ، فجسد مكانة أبو الوطنية الفلسطينية المعاصرة كما كان أبو المُهمشين والمُستضعفين بالأرض .

فالكرامة الوطنية ليست شعاراً رفعه «أبو عمار» في المناسبات ، بل كان موقف وسلوك ومسؤولية ، لم يفرط بها تحت حجج الذرائع البراغماتية أو الحسابات المصلحية . كما لم يسمح لان تتحول الواقعية السياسية من وسيلة لفهم الواقع وتغييره إلى غطاء للتكيف أو التأقلم معه ، أو تبرير تجاوز الأعراف والثوابت الوطنية .

لقد كنا نختلف مع «أبي عمار» في بعض مواقفه وخياراته السياسية ، لكننا لم نختلف عليه بوصفه زعيماً ورمزاً وطنياً جامعاً ، ولا على مكانته في تاريخ نضال شعبنا ، فالأختلاف والنقد والمساءلة ليست خلافاً ولا أنتقاصاً من الرموز أو المواقع ، بل تعبير عن حيوية الحركة الوطنية وحاجتها للتجديد والتطور امام مسؤوليتها تجاه شعبها وقضيته وقيادته .

إن الوفاء «لأبي عمار» لا يكون بأستحضار ذكراه ورفع صوره فحسب ، بل بصون الكرامة الوطنية التي ناضل من أجلها ، وباستعادة الوحدة والمبادرة السياسية والكفاحية ، وتجديد شرعيات مؤسساتنا على أسس ديمقراطية انتخابية ، وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وإطاره الجبهوي العريض في الوطن والشتات ، ولحركة «فتح» التي أرادها حركة تحرر وطني متجددة واسعة وتعددية ، لا حزباً للسلطة أو النخبة .

ومن هنا ، فإن محاولة اختزال حركة «فتح» في إطار إداري أو مكوّن ضمن معادلة السلطة يمثل إفراغاً لها من جوهرها التاريخي وهويتها التحررية ، وتراجعاً عن الدور الذي حمله «أبو عمار» ورفاقه المؤسسون .

المجد لروحك «أبا عمار» ، ولأرواح شهداء شعبنا وأحرار العالم ، والحرية لأسرانا ، والكرامة والأستقلال الوطني لفلسطين وشعبها .

* عضو المجلس الأستشاري لحركة "فتح"