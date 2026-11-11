الإعلام الإسرائيلي: إجراءات إقالة هيغسيث تهدد بجرّ "إسرائيل" إلى قفص الاتهام

وطن للأنباء: حذر موقع "زمان إسرائيل" من أن "مبادرة إقالة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيت ليست سوى مقدمة للزلزال الذي سيبدأ في يناير".

وأضاف الموقع: "مع تبدّل الأغلبية في الكونغرس، يُتوقع أن يفتح الديمقراطيون تحقيقاً علنياً في الحرب الفاشلة على إيران، وقد تدفع إسرائيل الثمن، باعتبارها الجهة التي يُنظر إليها على أنها جرّت ترامب إلى المعركة من خلال معلومات استخباراتية إشكالية".

قدّم عضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي، الذي خسر الانتخابات التمهيدية في حزبه، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته في "الكونغرس" في يناير 2027، أول من أمس (الاثنين) لائحة اتهام لإقالة هيغسيث.

يُعرف ماسي بمواقفه الانتقادية تجاه "إسرائيل"؛ ففي نوفمبر 2023، صوّت ضد قرار ينص على أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية"، لمعارضته المساواة بينهما. وفي مايو 2025 أيد وقف المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل".

تتضمن لائحة الإقالة ثماني مواد، يتمحور أساسها حول شن إدارة ترامب حربًا على إيران من دون موافقة "الكونغرس"، كما يفرض الدستور.

وتشير أيضاً إلى أن الإدارة واصلت الحرب حتى بعد انقضاء الأيام الستين التي يصبح بعدها الحصول على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلزامياً لمواصلة المعركة.

وفي الوقت الذي يشق ماسي طريقه إلى خارج الحياة السياسية، هناك بالفعل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب يرفضون تقديم الدعم لهيغسيث؛ أحدهم، جيمس كومر، الذي قال إنه "لديه الكثير من الأسئلة بشأن أداء هيغسيث، وأنه لا يفهم ما هي الاستراتيجية الحالية إزاء إيران".

وأشار عضوان أو ثلاثة أعضاء آخرون في "الكونغرس" عن الحزب الجمهوري، خلال الأيام الأخيرة، إلى أنهم يدرسون سلوكه.

"الأرقام تميل الآن ضد هيغسيت"

ونظرًا إلى أن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب المنتهية ولايته ضئيلة، فإن الأرقام تميل الآن ضد هيغسيث. ويعتزم الديمقراطيون، بقيادة زعيم الأقلية حكيم جيفريز، الانضمام إلى إجراءات الإقالة ودعمها، وهم لا يزالون حالياً في موقع الأقلية، لكن من المتوقع أن يسيطروا في كانون الثاني/ يناير 2027 على مجلسَي الكونغرس، وقد تتصاعد إجراءات الإقالة.

لكن الإجراءات وحدها ليست ما يهدد هيغسيث. فالمشكلة الأساسية التي تواجهه وتواجه كبار مسؤولي إدارة ترامب الآخرين تكمن في لجان مجلس النواب التي ستبدأ التحقيق في عملية اتخاذ القرارات خلال الأشهر التي سبقت الحرب على إيران.

وأقر الموقع بأن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا هدفهما غير الرسمي، وهو إسقاط النظام الإيراني". وبدلًا من ذلك، أدخلت المعركة واشنطن في سلسلة من الأزمات: ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وقفزة في أسعار السلع الاستهلاكية، وإغلاق مضيق هرمز، (الذي كان مفتوحًا حتى اندلاع الحرب) وإلحاق أضرار قاتلة بالبنى التحتية والقواعد الأميركية في المنطقة، فضلًا عن الإضرار بحليفات الولايات المتحدة في الخليج .

وقال: "صحيح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كررا في تصريحات علنية الادعاء بأنهما انتصرا وهزما وقضيا ودمّرا، لكن من المحتمل أنه باستثناء هيغسيث، لم يصدق ذلك أحد في العالم".

وحذر من أن تداعيات المداولات في "الكونغرس" قد تكون خطيرة على "إسرائيل". ففي المرحلة الأولى، التي تجري هذا الأسبوع على خلفية اقتراح ماسي، لن تُعقد جلسات استماع ومداولات في اللجان، ولا يُتوقع إجراء تحقيق مع هيغسيث. لكن ابتداءً من يناير، مع تبدّل الأغلبية في المجلسين، قد "تجد إسرائيل نفسها في قفص الاتهام"، بحسب الموقع.

"نتنياهو جرّ ترامب إلى الحرب"

وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس النواب، وربما أعضاء مجلس الشيوخ لاحقًا، لا يملكون صلاحية إلزام مسؤولين في الإدارة الإسرائيلية بالإدلاء بشهاداتهم، فمن المتوقع أن يستجوبوا مسؤولين أميركيين بشأن المعلومات الاستخباراتية التي قدمها لهم نظراؤهم الإسرائيليون.

وقد تعهد عضو مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس، المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، بالفعل بأنه سيبدأ تحقيقاً معمقاً في عملية اتخاذ القرارات لدى إدارة ترامب قبل الخروج إلى الحرب.

إلى أين يمكن أن يجرّ كل هذا "إسرائيل"؟ كشف تحقيق موسع لصحيفة "نيويورك تايمز" ما جرى خلف الأبواب المغلقة بين نتنياهو وترامب خلال الاجتماع الخاص الذي عُقد في 11 فبراير 2026، قبل بدء الحرب بأكثر قليلًا من أسبوعين.

ووصف التحقيق نتنياهو بأنه الشخص الذي جرّ ترامب إلى الحرب، وذلك على الرغم من تصريحات علنية عدة للرئيس قال فيها إنه اتخذ القرار بنفسه، ولم يدفعه أحد إلى ذلك.

وفي وقت لاحق، نشر مراسلا الصحيفة في البيت الأبيض، ماغي هابرمان وجوناثان سوان، كتاب "Regime Change"، وفصّلا فيه أن الاستخبارات الأميركية كانت متشككة للغاية إزاء العرض الذي قدمه نتنياهو في البيت الأبيض، وأن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، وصف بعض الأفكار المتعلقة بإسقاط النظام الإيراني بأنها "مهزلة".

ومن المتوقع أن تُطرح هذه القضايا على طاولة البحث في إطار جلسات استماع علنية في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب. وسيُطلب من كبار مسؤولي إدارة ترامب الإجابة عن أسئلة حادة: لماذا قدّرت واشنطن أن النظام الإيراني سينهار؟ وعلى ماذا استندت المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى الحرب؟ وأسئلة أخرى. ومن المتوقع أن تكون مثل هذه الإجراءات غير مريحة على الإطلاق للجانب الإسرائيلي.

وإذا لم يكن ذلك كافياً، فقد انضم ترامب نفسه خلال الأيام الأخيرة إلى الأصوات التي تقول إن الحرب على إيران ألحقت بالحزب الجمهوري إحدى أكبر هزائمه السياسية.

إضافة إلى ذلك، تطرق وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو سياسي معروف بمواقفه المؤيدة لـ"إسرائيل" بوضوح، أول من أمس إلى وقف المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل".

وقال: "إسرائيل دولة غنية بما يكفي، ويمكنهم شراء الأسلحة منا، لكننا لن نمول ذلك".