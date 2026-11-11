نتائج أعمال أركان للربع الثالث من العام 2026

وطن للأنباء: أفصحت أركان العقارية عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2026، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 18.4 مليون دولار مقارنة بـ 14.9 مليون لذات الفترة من العام 2025، بارتفاع نسبته 23%.

ويأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات المتأتية من المحفظة الاستثمارية للشركة، إلى جانب التحسن في الأداء التشغيلي لمشروع بوابة أريحا، بما أسهم في تعزيز الأرباح التشغيلية للشركة.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغت موجودات الشركة 591 مليون دولار أمريكي، فيما تراجعت المطلوبات بنسبة 14% مقارنة بنهاية العام 2025، لتصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي، بما يعكس تحسناً في هيكل المطلوبات وقوة المركز المالي للشركة.

يشار إلى أن أركان العقارية بدأت أعمالها في شهر تموز من عام 2022 كشركة مساهمة عامة برأس مال يبلغ 131.6 مليون سهم، وتمتلك محفظة عقارية استراتيجية في عدد من المواقع الحيوية في فلسطين، من أبرزها مشروع بوابة أريحا، بما يؤهلها لتطوير مشاريع عقارية نوعية والاستثمار في مدن وأحياء جديدة، وتعزيز حضورها في قطاع التطوير والاستثمار العقاري في فلسطين.