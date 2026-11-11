الممثلة عينات وايزمان تغادر "إسرائيل" نهائيا إلى أثينا رفضا للحرب على غزة

وطن للأنباء: قررت الممثلة والمخرجة الإسرائيلية عينات وايزمان، المناهضة للصهيونية والعضوة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، مغادرة دولة الاحتلال والانتقال إلى العاصمة اليونانية أثينا برفقة شريك حياتها وابنتيهما، على خلفية صعوبة مواصلة حياتها وممارسة عملها الفني في ظل الحرب على غزة، وما تعرضت له من إقصاء مهني واجتماعي بسبب مواقفها السياسية.

وقالت وايزمان، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، إن قرار المغادرة جاء بعد تفكير استمر ثلاث سنوات، في ظل تزايد الصعوبات التي تواجهها بسبب تعبيرها العلني عن مواقفها السياسية المناهضة للصهيونية وانتقاداتها للحرب على قطاع غزة.

وأضافت: "أصبح من الصعب عليّ أن أكون على طبيعتي وأن أقدم الفن الذي أريده هنا، باعتباري شخصية تعبر بصراحة شديدة عن مواقفها السياسية"، مشيرة إلى أن تصريحاتها ومنشوراتها تسببت بردود فعل عدائية وأثرت على مصادر رزقها.

وكشفت وايزمان أنها تعرضت للفصل وتعليق عملها في مؤسسات كانت تعمل فيها بمجال التدريس، كما واجهت مقاطعة مهنية شملت توقف جهات فنية عن التعامل معها، فضلا عن خسارة علاقات اجتماعية وأصدقاء بسبب مواقفها.

ومن أبرز الحوادث التي أشارت إليها إنهاء وكالة "زوهار يعقوبسون" الفنية تمثيلها، رغم توليها إدارة أعمالها منذ طفولتها، بعدما أزالت صورتها عن موقعها الإلكتروني. وقالت إن القرار ارتبط بمنشور نشرته عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أرفقته بصورة لصحفيين فلسطينيين وكتبت فيه: "شعب الإبادة الجماعية الشجاع والقوي هذا.. تستحقون الاحتفال".

وعزت وايزمان قرارها أيضا إلى رفضها الأخلاقي للحرب على غزة، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على مواصلة حياتها اليومية في إسرائيل، في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من تهجير وتجويع.

وقالت: "خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح العيش هنا صعبا بسبب الإبادة الجماعية. أنا ببساطة أعرف أكثر مما ينبغي حتى أتمكن من عيش حياة طبيعية داخل فقاعة تل أبيب".

وأضافت: "لا أستطيع الجلوس في مقهى واحتساء النبيذ دون أن أكون مدركة باستمرار أن هناك أشخاصا يُطردون من منازلهم ويعانون الجوع في غزة"، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل البقاء في إسرائيل أو دفع الضرائب فيها أو أن تكون جزءا مما وصفته بـ"الجنون الدموي".

وتُعرف وايزمان بنشاطها السياسي ومواقفها المناهضة للصهيونية، إلى جانب أعمالها المسرحية التي تتناول قضايا فلسطينية، من بينها مسرحيتا "فلسطين، السنة صفر" و"أسرى الاحتلال"، اللتان تتناولان معاناة الفلسطينيين والأسرى.

وتأتي مغادرتها بعد أيام من افتتاح أحدث أعمالها المسرحية، الذي يتناول الحرب على غزة من وجهة نظر فلسطينية، ويسلط الضوء على آخر عرض مسرحي قُدّم في القطاع قبل تدميره.