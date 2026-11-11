هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب خليج إيلات.. وإخلاء مطار رامون بعد رصد أضرار

رام الله – وطن للأنباء: ضربت هزة أرضية بلغت قوتها نحو 4.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، خليج إيلات ومناطق في جنوب سيناء، وشُعر بها في مناطق مختلفة، فيما أُخلي مطار رامون من المسافرين عقب رصد أضرار في المطار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقوع أضرار في مطار رامون، حيث جرى إخلاء المطار من المسافرين عقب الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.

وبحسب المعطيات الأولية للمعهد الجيولوجي، بلغت قوة الهزة 4.4 درجات، وكان مركزها في منطقة طابا المصرية جنوب سيناء، على عمق نحو 8 كيلومترات، وعلى مسافة تقارب 224 كيلومترا من ايلات.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا عند الساعة 11:25 صباحا، ودعت السكان في المناطق المتأثرة إلى الخروج إلى الأماكن المفتوحة، أو الاحتماء في المناطق الآمنة داخل المباني عند تعذر الخروج.