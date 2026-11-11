نادي الأسير: 80% من الأسرى مصابون بالجرب وتحذيرات من تدهور الحالة الصحية للأسيرات في سجن الدامون

وطن للأنباء: حذّر الناطق باسم نادي الأسير أمجد النجار، من تدهور الأوضاع الصحية للأسيرات في سجن الدامون، حيث تقبع نحو 90 أسيرة في ظروف اعتقال صعبة، بينهن أسيرات مصابات بالسرطان دون توفير العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح النجار أن الأسيرة أمال الريفي، البالغة من العمر 60 عاماً، والمصابة بالسرطان، تعاني من تدهور خطير في وضعها الصحي وسط حرمانها من العلاج، مطالبا بالإفراج عنها وعن الأسيرات المريضات.

وكشف النجار أن نحو 80% من الأسرى مصابون بالجرب، في ظل انتشار واسع للمرض وغياب العلاج الطبي الفعّال، ما يسبب آلاماً وحكة شديدة ويحرم الأسرى من النوم، مشيرا إلى أن أسرى محررين وصلوا مؤخراً بأجساد مليئة بالبثور والالتهابات.

كما حذر من استمرار استخدام الاعتقال الإداري، مشيرا إلى وجود أكثر من 3500 معتقل إداري داخل السجون، مع استمرار إصدار وتجديد قرارات الاعتقال دون توجيه لوائح اتهام واضحة