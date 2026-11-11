رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن يطلق حملة إغاثية لدعم النازحين في غزة

وطن للأنباء: أطلق رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، سامر بلال أصلان، حملة إنسانية وإغاثية لدعم النازحين في قطاع غزة، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية جراء الأمطار والسيول التي أغرقت آلاف الخيام، واستشهاد أطفال إثر انهيار جرف رملي عليهم في منطقة دير البلح وسط القطاع.

وقال أصلان إن الحملة تهدف إلى الإسهام في توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة، والتخفيف من معاناة النازحين الذين يواجهون ظروفا إنسانية قاسية، مؤكدا أنها تأتي تعبيرا عن التضامن والتكافل مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن المشاهد القادمة من القطاع "تفطر القلوب"، مشددا على أنه لا ينبغي الوقوف صامتين أمام حجم المعاناة، وأن المسؤولية تستدعي التحرك وتقديم كل ما يلزم لإغاثة العائلات المتضررة.

وتندرج المبادرة في إطار التحركات الإنسانية والوطنية التي يقودها رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها، تأكيدا على الانتماء الوطني وواجب التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا أصلان المؤسسات الإنسانية والإغاثية، وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني في ألمانيا وأوروبا، إلى المشاركة في الحملة وتكثيف الدعم الإنساني للنازحين في القطاع.