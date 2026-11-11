مستوطنون يحرقون عشرات المركبات وأشجاراً ومخازن في اللبن الشرقية

وطن للأنباء: أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، عشرات المركبات، وعشرات أشجار الزيتون، ومخزناً، خلال هجومهم على قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة "القناطر" شمال القرية، وأشعلوا النيران في مشطب سيارات، وأحرقوا أكثر من 100 مركبة، وعدداً من مركبات المواطنين في محيط البيوت القريبة، حيث طالت النيران نحو 10 مركبات، كما أحرقوا عدداً من المركبات في ورشة تصليح في المكان.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، إن حجم الخسائر يقدر بأكثر من مليون شيقل، بعد أن طالت النيران مساحة كبيرة من الأراضي والأشجار والمركبات.

وأضاف، أن النيران أحرقت عشرات أشجار الزيتون، والمخازن، وأعمدة الإنارة، ما أدى لأنقطع التيار الكهربائي عن المنطقة.

ومن لحظة الحريق، هرع مئات الأهالي إلى المكان وعملوا بوسائل بدائية على إخماد النيران قبل وصول طواقم الدفاع المدني.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء الدخان المتصاعد من المركبات المحترقة، وقدمت فرق الهلال الأحمر في مدينة سلفيت بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر في القرية العلاج الميداني للمصابين.

وفي السياق، عملت خمس طواقم تابعة للدفاع المدني حضرت من مدينة سلفيت وبلدات عقربا وبورين وسنجل وعبوين، على إطفاء النيرات المشتعلة، والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات.

كما اقتحمت أكثر من 10 آليات عسكرية لجيش الاحتلال القرية، وتوجهت إلى موقع الحريق.