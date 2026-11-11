يديعوت: إسرائيل تستعد لجولة جديدة مع إيران: طهران طورت قدراتها وتكتيكاتها العسكرية

رام الله – وطن للأنباء: ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" اإسرائيل تواصل استعداداتها لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وسط تقديرات أمنية وعسكرية بأن طهران استفادت من المواجهات السابقة، وطورت قدراتها وأساليبها القتالية بما قد يجعل أي حرب مقبلة مختلفة عن سابقاتها.

وبحسب التقرير، تسعى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن تكون أي مواجهة مقبلة سريعة ومكثفة، تحقق أهدافها خلال فترة زمنية قصيرة، بدلا من الانجرار إلى حرب طويلة قد توسع نطاق الصراع في المنطقة، لكنها تقر بصعوبة التنبؤ بمسار المواجهة ونتائجها في حال اندلاعها.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران لم تكتفِ برصد نتائج المواجهات السابقة، بل درست أنماط الهجمات الإسرائيلية والأميركية وأساليب عمل الجيشين، وأدخلت تعديلات على قدراتها وخططها، بما يعزز قدرتها على تحديد نقاط الضعف والتعامل مع التحركات العسكرية المعادية.

وتحذر المؤسسة الأمنية من الاستهانة بالقدرات الإيرانية، مرجحة أن تركز طهران في أي مواجهة مقبلة على منظومات الدفاع الجوي وترسانتها الصاروخية، باعتبارهما من أبرز أدواتها لمواجهة التفوق العسكري والجوي الإسرائيلي والأميركي.

وفي المقابل، تقدر إسرائيل أن اعتماد إيران على سلاحها الجوي سيظل محدودا، بعدما لم تستخدمه على نطاق واسع خلال المواجهات السابقة، فيما دمرت الغارات الإسرائيلية طائرات عسكرية إيرانية قبل إقلاعها.

وتدفع هذه التقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى إعادة تقييم خططها واستعداداتها، وعدم الاكتفاء بتكرار الأساليب التي اعتمدتها في العمليات السابقة.

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، يتوقع التقرير أن يبقى التنسيق مع الولايات المتحدة عنصرا أساسيا في أي مواجهة مقبلة، بالنظر إلى القدرات العسكرية الواسعة التي تمتلكها واشنطن، وما توفره إسرائيل بدورها من إمكانات عملياتية واستخباراتية يحتاج إليها الجانب الأميركي.

وترى المؤسسة الأمنية أن تكامل قدرات الجيشين قد يشكل عاملا مؤثرا في أي حملة عسكرية، من خلال استفادة كل طرف من القدرات والمزايا التي يمتلكها الآخر.

450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب

وعلى المسار النووي، لا يزال البرنامج الإيراني يمثل ملفا مفتوحا أمام إسرائيل، رغم ما تصفه المؤسسة الأمنية بأنه تحقيق لأهداف عملية "زئير الأسد"، التي ألحقت أضرارا بالبرنامج النووي الإيراني وعرقلت تقدمه.

وبحسب التقرير، ركزت العملية، التي استمرت مدة أطول من المتوقع، على استهداف البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة وأهداف مرتبطة بالنظام الإيراني، وهو ما أثار انتقادات بشأن مستوى التركيز على المنشآت النووية مقارنة بالأهداف الأخرى، فضلا عن الجدل الذي رافق طرح هدف إسقاط النظام الإيراني خلال العمليات.

ورغم رفض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الانتقادات التي تقول إن العملية لم تحقق أهدافها، فإنها تقر بأن التهديد النووي لم ينتهِ، خصوصا في ظل بقاء نحو 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب داخل إيران.

ويشير التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية والاستخباراتية الغربية تفيد بأن موقع هذه الكمية معروف ويخضع للمراقبة، فيما تعتبر إسرائيل أن التعامل معها سيبقى ضرورة أمنية، سواء عبر اتفاق أو من خلال آلية أخرى.

وبذلك، ترى تل أبيب أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والقدرات النووية الإيرانية لا تعني انتهاء التهديد، وأن بقاء المواد المخصبة في حوزة طهران يبقي الملف النووي في صدارة الحسابات الأمنية الإسرائيلية، بالتوازي مع رفع الجاهزية لاحتمال جولة عسكرية جديدة.