شركة البركة للتأمين الإسلامي تختتم رعايتها لمعرض "سما إكسبو 2026" في مدينة الخليل دعماً للحركة الاقتصادية والتجارية

رام الله - وطن للأنباء: في إطار التزامها بدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، اختتمت شركة البركة للتأمين الإسلامي رعايتها لمعرض "سما إكسبو 2026"، الذي أُقيم في سما مول بمدينة الخليل، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات التجارية، وبحضور واسع من الزوار والمهتمين.

وتأتي رعاية الشركة للمعرض انطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، وتوفير مساحات للتواصل المباشر بين الشركات والمستهلكين، إلى جانب تشجيع المشاريع المحلية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، السيد عبد الحكيم قاسم، أن رعاية المعرض تعكس إيمان الشركة بأهمية الدور الذي تؤديه الفعاليات الاقتصادية والتجارية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على المساهمة في المبادرات التي تعزز صمود المؤسسات والمشاريع الفلسطينية، وتدعم استمرارية نشاطها وتطورها.

وأضاف قاسم أن مشاركة القطاع الخاص في دعم مثل هذه الفعاليات تمثل جزءاً من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، مؤكداً استمرار شركة البركة للتأمين الإسلامي في دعم الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وخدمة المجتمع الفلسطيني.

وتندرج هذه الرعاية ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز دورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وترسيخ حضورها في مختلف المحافظات الفلسطينية، بما ينسجم مع رؤيتها القائمة على تقديم خدمات تأمينية متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.