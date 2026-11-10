مستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على قاطفي الزيتون في دير أبو مشعل ويحطمون مركبتين

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قاطفي الزيتون في قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة على أطراف القرية، وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لاستكمال قطف ثمار الزيتون.