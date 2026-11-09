الاحتلال يواصل اقتحام بلدة كوبر ويحوّل منزلا إلى ثكنة عسكرية

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الاثنين، اقتحام بلدة كوبر شمال رام الله، وتتمركز في منزل أحد المواطنين وسط البلدة، بعد إخلاء سكانه قسرا وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وقال رئيس بلدية كوبر منير بدوان، إن قوات الاحتلال تتمركز في منزل المواطن محمد محمود سالم يوسف، بعد طرد أفراد عائلته منه، مشيرا إلى أنها داهمت ستة منازل أخرى في محيطه وسط البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت، ظهر اليوم، قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحامها المتواصل للبلدة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.