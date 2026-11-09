دواجن عزيزا تشارك في تنفيذ لقاء توعوي في جمعية أصدقاء المريض بطولكرم

وطن للأنباء: في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز الوعي الصحي والغذائي في المجتمع الفلسطيني، شاركت شركة دواجن فلسطين «عزيزا» في تنفيذ لقاء توعوي في مقر جمعية أصدقاء المريض بمدينة طولكرم، بحضور عدد من ممثلي الجمعية والمشاركين.

وجاءت هذه المشاركة انطلاقاً من إيمان عزيزا بأهمية نشر الثقافة الصحية والغذائية، وتعزيز الوعي بأهمية اختيار الغذاء السليم واتباع العادات الغذائية الصحية، بما يسهم في دعم صحة الفرد والأسرة والارتقاء بجودة الحياة.

وتخلل اللقاء الحديث حول مجموعة من المحاور التوعوية المرتبطة بالصحة والتغذية، إلى جانب التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في نشر المعرفة وتعزيز المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع.

وأكدت شركة دواجن عزيزا أن مشاركتها في مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن توجهها نحو توسيع دورها المجتمعي، انطلاقاً من قناعتها بأن مسؤوليتها لا تقتصر على تقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية، بل تمتد لتشمل المساهمة في المبادرات التي تعزز صحة المجتمع وتدعم مؤسساته.

كما ثمّنت عزيزا دور جمعية أصدقاء المريض ورسالتها الإنسانية والمجتمعية في خدمة المرضى وتعزيز الوعي الصحي، مؤكدةً اعتزازها بالتعاون مع المؤسسات المحلية التي تترك أثراً إيجابياً في حياة المواطنين.

عزيزا... شريك في المسؤولية، وحاضرون دائماً في المبادرات التي تخدم مجتمعنا.