البنك الإسلامي وكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت يطلقان برنامج "واعد" التدريبي

وطن للأنباء: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني وكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت برنامج" واعد" التدريبي وذلك ضمن جهود الجانبين لتوفير فرص تدريبية للطلاب والخريجين تساهم في تطوير مهاراتهم وتيسير اندماجهم في سوق العمل.

ويأتي تنفيذ البرنامج تطبيقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البنك والجامعة، حيث يستهدف طلبة تخصصات المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية والاقتصاد الراغبين في اكتساب المعرفة العملية من خبراء البنك الإسلامي الفلسطيني ومهارات عملية جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية وغيرها من جوانب العمل المصرفي مما يساهم في تقوية سيرهم الذاتية، ويوفر لهم فرصة نسج علاقات مع هذا القطاع المصرفي بما يخدم مستقبلهم الوظيفي.

وفي تعقيبه على إطلاق البرنامج، أكد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية البنك الرامية إلى دعم الطلاب والخريجين وتعزيز فرص تطويرهم المهني، انسجاماً مع نهج البنك في أداء دوره المجتمعي وتوجيهات مجلس الإدارة التي تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

وثمّن د. السعدي مستوى التعاون القائم مع كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل إطاراً استراتيجياً لتوسيع مجالات العمل المشترك بين الطرفين مستقبلاً.

يذكر أنه تم العمل على تصميم البرنامج بالتعاون بين البنك والكلية وبما يشمل دوائر الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية والمحاسبة ممثلة بكل من أعضاء الهيئة الاكاديمية الأساتذة سناء العطاري وحبيب الحن وساهر عقل وبإشراف من مكتب عميد الكلية وتنسيق ومتابعة تنفيذ من قبل وحدة التدريب والتوظيف ومكتب مساعد عميد الكلية

وجرى إطلاق البرنامج وعقد لقائه التدريبي الأول وذلك بمشاركة عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك د. جمال أبو سالم ومدير وحدة التدقيق الشرعي فائق صايمة ومسؤول التدريب في البنك براء الرفاعي.

يذكر أن البنك يحرص وبشكل مستمر على بناء شراكات وإطلاق مبادرات مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية وبما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الواعدة القادرة على قيادة مسيرة التنمية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.