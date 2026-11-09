صندوق الاستثمار الفلسطيني وجامعة بيرزيت وشركة كهرباء محافظة القدس يفتتحون محطة بيرزيت للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 6 ميجاواط بما يعادل استهلاك 2000 منزل من الكهرباء سنوياً

وطن للأنباء: افتتح صندوق الاستثمار الفلسطيني، بالشراكة مع جامعة بيرزيت وشركة كهرباء محافظة القدس، محطة بيرزيت للطاقة الشمسية، حيث ستخدم الجامعة ثم المناطق والبلدات المجاورة من خلال الشبكة المحلية بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 6 ميجاواط، أي ما يعادل استهلاك حوالي 2000 منزل وذلك في إطار جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير مصادر محلية لإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يسهم في دعم استدامة هذا القطاع وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني.

وقد نُفّذ المشروع بإدارة شركة "طاقة" لتطوير المشاريع المستدامة، الذراع المتخصصة في قطاع الطاقة المملوكة لصندوق الاستثمار الفلسطيني والشركة العربية الفلسطينة للاستثمار (أيبك) وبنك فلسطين، والتي تأسست مؤخراً للتوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والحلول المتجددة في فلسطين.

وتحتوي المحطة على أكثر من 9,300 لوح للطاقة الشمسية وتتكوّن من جزأين: نظام أرضي بالكامل، ومظلات شمسية (كاربورت) تُعدّ الأكبر من نوعها في فلسطين حتى اليوم والتي تغطّي جزءاً كبيراً من مواقف السيارات داخل حرم الجامعة. ومن المتوقع أن تنتج المحطة سنوياً أكثر من 10 ملايين كيلوواط ساعة من الكهرباء، وستوفر حوالي 4 ملايين شيكل في الفاتورة السنوية لاستيراد الكهرباء، فيما ستسهم في خفض نحو 7 آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ويحد من الأثر البيئي لإنتاج الكهرباء. كما يشمل المشروع استبدال سخانات السولار بأخرى أكثر كفاءة تعمل على الغاز (LPG) في اثنين من أكبر مباني الجامعة استهلاكاً للطاقة، بما يحقّق وفورات إضافية ملموسة.

وقال إياد جودة، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة أحد المحاور المهمة في استراتيجية الصندوق الاستثمارية التي تعزز مقومات الاقتصاد الفلسطيني، انطلاقاً من أهمية تطوير مصادر محلية ومستدامة للطاقة، وتقليل الاعتماد على استيرادها، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على النمو والاستمرار من خلال تطوير بنيه تحيتة اقتصادية مستدامة. ويأتي هذا المشروع ثمرة للتعاون بين الصندوق وجامعة بيرزيت وشركة كهرباء محافظة القدس، ويعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية في تطوير مشاريع تخدم الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. كما نفخر بتشغيل المحطة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، إذ وقعنا اتفاقية إنشائها في شباط من العام الماضي، ونجحنا اليوم، رغم كل التحديات، في الوصول إلى مرحلة التشغيل، لنحتفل معاً بإنجاز مشروع جديد يضاف إلى مسيرة الاستثمار والتنمية في فلسطين".

وأكد جودة أن استراتيجية الصندوق لا تقتصر على الاستثمار في قطاع بعينه، بل تستهدف تعزيز مقومات الحياة والتنمية في مجموعة من القطاعات الرئيسية، بما يشمل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وغيرها، من خلال تطوير مشاريع استثمارية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام

ووضّح جودة: "أن افتتاح محطة بيرزيت يأتي بعد أيام من افتتاح مصنع الإسمنت في أريحا، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الصناعية الاستراتيجية في فلسطين، في خطوة تعكس استمرار الصندوق في تطوير مشاريع إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية".

من جانبه، قال المهندس أيمن اسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية: "إن تنفيذ وافتتاح محطة بيرزيت للطاقة الشمسية يشكل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، ويعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجامعات في استثمار الإمكانات المتاحة لإنتاج الطاقة النظيفة. كما تسهم مثل هذه المشاريع في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز أمن التزود بالكهرباء، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، إلى جانب آثارها الإيجابية على البيئة والاقتصاد الوطني".

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس أمناء جامعة بيرزيت د. حنان عشراوي أن مشروع الطاقة الشمسية ينسجم مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية نحو توفير حرم جامعي أخضر ومستدام، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة والموارد. وأضافت أن المشروع يشكّل امتداداً لجهود الجامعة في تبني المبادرات التي تعزز الاستدامة والمسؤولية البيئية، معربةً عن تقديرها للشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، وما تعكسه من أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجامعات في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة بيرزيت د. طلال شهوان أن إنجاز المشروع يجسّد مسؤولية الجامعة تجاه مجتمعها، ويعكس امتداد رسالتها من التعليم والبحث العلمي إلى الإسهام في التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات الفلسطينية. وأضاف أن أهمية المشروع تتجاوز الحرم الجامعي، إذ يوفّر أيضا طاقة نظيفة لعدد من القرى الفلسطينية المجاورة، ويسهم في تعزيز صمود التجمعات المحلية ودعم التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى، من خلال هذه الشراكات، إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها في مبادرات تنموية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتترك أثراً ملموساً ومستداماً في حياة المواطنين.

وأكد المهندس هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس: "أن مشروع محطة بيرزيت للطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة وخفض كلفتها. وتبرز أهمية المشروع في قدرته على توفير ما يقارب 4 ملايين شيكل سنوياً من فاتورة استيراد الكهرباء، إلى جانب رفد الشبكة الكهربائية بالطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الجامعة والمناطق والبلدات المجاورة. ونعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وجامعة بيرزيت في إنجاز هذا المشروع، الذي يعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتطوير مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة".

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام متواصل بالتوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين، وهو التوجّه الذي ستقوده مستقبلاً شركة "طاقة" لتطوير المشاريع المستدامة، بما يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والنظيفة ويسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.