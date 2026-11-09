أسوشيتد برس تكشف استعداد سوريا لنشر 600 مقاتل بالسعودية قرب حدود اليمن

رام الله – وطن للأنباء: كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن سوريا تستعد لإرسال نحو 600 مقاتل من قواتها الخاصة إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل، للانتشار قرب الحدود مع اليمن، في إطار التعاون العسكري المتنامي بين دمشق والرياض، وسط حديث عن احتمال مشاركتهم لاحقا في مواجهة جماعة انصار الله.

ونقلت الوكالة، الأحد، عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الترتيبات، بينهم مسؤولان سوريان وآخر إقليمي، أن مستشارين عسكريين سوريين وصلوا بالفعل إلى السعودية، وشاركوا في تدريب القوات اليمنية الموجودة على أراضيها، فيما لم يُرسل أي مقاتلين سوريين إلى داخل اليمن حتى الآن.

وقال مسؤول سوري إن الدفعة الأولى ستضم نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة، موضحا أن السعودية اشترطت أن يكون جميع أفراد القوة من المواطنين السوريين، دون إشراك المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الفصائل المسلحة خلال سنوات الحرب في سوريا.

وكشف المسؤول أن وفدا عسكريا سوريا برئاسة العميد خالد خطاب، قائد الفرقة 82 في الجيش السوري، زار السعودية مؤخرا في مهمة استمرت أسبوعين، ضمن التحضيرات للتعاون العسكري بين البلدين.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول سوري ثان بأن 36 مسؤولا عسكريا سوريا زاروا غرفة قيادة وعمليات مشتركة في مدينة جدة، تضم مسؤولين سعوديين ويمنيين، وتلقوا إحاطات بشأن جبهات القتال ومناطق العمليات العسكرية.

وأكد مسؤول إقليمي أن دمشق أرسلت بالفعل عددا محدودا من المستشارين العسكريين إلى السعودية، للمساهمة في تدريب القوات اليمنية الموجودة هناك، لكنه أشار إلى أن طبيعة المهام التي ستتولاها القوة القتالية السورية المرتقب وصولها لم تتضح بعد.

وتأتي هذه المعلومات بعد يوم من نفي دمشق إرسال قوات إلى اليمن، إذ نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر دبلوماسي، السبت، أن التعاون العسكري مع السعودية يقتصر حاليا على التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مؤكدا أن الحديث عن إرسال قوات سورية إلى اليمن لا أساس له من الصحة.

وشدد المصدر على أن أولويات الحكومة السورية تتمثل في تثبيت الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

لكن تقرير "أسوشيتد برس" تحدث عن نشر قوات سورية داخل الأراضي السعودية قرب الحدود اليمنية، وليس إرسالها مباشرة إلى اليمن، مع احتمال مشاركتها لاحقا في العمليات ضد الحوثيين.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت، الجمعة، عن انتقال عشرات العسكريين السوريين إلى السعودية خلال الأسابيع الماضية لتقديم الاستشارات والتدريب، ونقلت عن مسؤول سعودي كبير أن التعاون يهدف أساسا إلى إعادة هيكلة القوات السورية، فيما تستفيد المملكة من الخبرات القتالية التي اكتسبها العسكريون السوريون خلال سنوات الحرب.

ووقعت الرياض ودمشق، الأربعاء الماضي، اتفاقا للتعاون العسكري خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق.

انضمام سوري غير معلن إلى «حلف مكة»

وفي تطور متصل، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين سوريين أن دمشق اتخذت قرارا بالانضمام إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، المعروفة باسم "حلف مكة"، دون الإعلان الرسمي عن ذلك حتى الآن.

لكن مسؤولا إقليميا مطلعا على المحادثات قال إن المفاوضات بشأن انضمام سوريا لا تزال مستمرة، ما يعكس تباينا في الروايات بشأن حسم دمشق قرارها النهائي.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت اتفاقية الدفاع المشترك في آب/ أغسطس الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة هجوما على جميعها، إلى جانب توسيع التعاون العسكري والأمني وتنسيق القدرات الدفاعية.

وبحسب المسؤول الإقليمي، تبرز مخاوف من أن تطلب سوريا، في حال انضمامها إلى الاتفاقية، دعم الدول المشاركة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي استولى على المنطقة العازلة في جنوب سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.