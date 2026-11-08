شركة البركة للتأمين الإسلامي تختتم رعايتها لمهرجان خيزران في مدينة أريحا عام

وطن للأنباء: اختتمت شركة البركة للتأمين الإسلامي رعايتها البرونزية لمهرجان خيزران في مدينة أريحا، في إطار التزامها المتواصل بدعم المبادرات الثقافية والمجتمعية التي تسهم في الحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية، وتعزيز الحراك الثقافي والسياحي والاقتصادي في مختلف المحافظات.

وجاءت رعاية الشركة للمهرجان انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الفعاليات التي تحتفي بالموروث الثقافي الفلسطيني، وتوفر مساحة للتفاعل المجتمعي، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، لا سيما في مدينة أريحا التي تتمتع بمكانة تاريخية وثقافية وسياحية متميزة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، أن رعاية مهرجان خيزران تنسجم مع توجهات الشركة في تعزيز مسؤوليتها المجتمعية والوطنية، مشيراً إلى أن دعم الأنشطة الثقافية والتراثية يمثل استثماراً في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز حضورها لدى الأجيال القادمة.

وأضاف قاسم: نؤمن في شركة البركة بأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على تقديم الخدمات التأمينية، بل يمتد إلى المساهمة الفاعلة في دعم المبادرات التي تعزز صمود المجتمع الفلسطيني وتحافظ على إرثه الثقافي والحضاري. وتأتي رعايتنا لمهرجان خيزران تأكيداً لحرصنا على مساندة الجهود التي تجمع بين الحفاظ على التراث وتنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية.

وأشادت الشركة بالجهود التي بذلها القائمون على تنظيم المهرجان، وبالدور الذي تؤديه مثل هذه الفعاليات في إبراز الموروث الثقافي الفلسطيني وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات المنظمة للأنشطة الثقافية والوطنية.

وتندرج هذه الرعاية ضمن استراتيجية شركة البركة للتأمين الإسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع الفلسطيني، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الوطنية.