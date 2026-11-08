كاتس: "إسرائيل" لم تنجز مهمتها بعد في إيران

وطن للأنباء: قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد، إن بلاده لم تنجز مهمتها بعد في إيران، مجددا اتهام طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما دأبت الجمهورية الإسلامية على نفيه.

وقال كاتس خلال مراسم رسمية: "في ما يتعلق بإيران، فإن المهمة لم تنجز بعد. تحاول إيران استئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب جهود خطيرة أخرى تُعرّض دولة إسرائيل لخطر حقيقي".

وشنّت دولة الاحتلال حربين على إيران، الأولى في حزيران/يونيو 2025 استمرت 12 يوما، والثانية بالتشارك مع الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2026، تسببت باندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.