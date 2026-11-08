الحرس الثوري الإيراني يعلن رفع القيود عن مدى صواريخه الباليستية

وطن للأنباء: أعلن الحرس الثوري الإيراني رفع القيود المفروضة على مدى صورايخه الباليستية، مما يشير إلى أن البلاد قد تسعى إلى تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف أبعد، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة جديدة.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من تحذير المرشد الأعلى للبلاد، آية الله مجتبى خامنئي، من أن “أي نوع أو مستوى من التهديد” من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل سيواجه برد عابر للحدود الجغرافية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي في طهران حول الحد الأقصى لمدى الصواريخ، قال الجنرال حسين موهبي: “لقد تم رفع هذا القيد بالنسبة لنا”.

ولا يعرف عن إيران امتلاك صواريخ يمكنها تجاوز حدود 2000 كيلومتر. ومع ذلك، يقول مسؤولون أمريكيون إن التكنولوجيا المستخدمة في برنامج إيران الفضائي تمنحها القدرة على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.