الحرس الثوري يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان فجر اليوم الأحد، اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وجاء في البيان: "ناقلتا نفط تصطدمان بألغام بحرية أثناء محاولتهما العبور عبر مسار غير مصرح به في هرمز وهما تحترقان حاليا ".

وأضاف: "إحدى الناقلتين أصيبت في المنطقة الواقعة شرق هرمز والأخرى داخل المضيق وقد ارتكبتا مخالفات متعددة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM" قد أعلنت سابقا، استهداف سفينة تجارية حاولت خرق الحصار في خليج عمان.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في محيط مضيف هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميا، وفي ظل الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن أمن الملاحة وترتيبات السيطرة على المضيق.

وشدد الحرس الثوري في وقت سابق، على أن مضيق هرمز "سيبقى مغلقا"، ولن يطرأ أي تغيير على هذا الوضع حتى "تلبية الشروط السبعة"، مشيرا إلى أن محاولات الجيش الامريكي لإجبار ناقلات النفط على المرور عبر مناطق "غير مصرح بها وملغومة" لن تثمر سوى عن "هزائم متتالية".