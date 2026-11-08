وفاة طفل جراء البرد الشديد غرب مدينة غزة

وطن للأنباء: توفي طفل، صباح اليوم الأحد، جراء البرد الشديد، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة الطفل داخل مخيم العنان في منطقة الكتيبة، جراء البرد الشديد، في ظل افتقار خيام النازحين إلى وسائل التدفئة والحماية من البرد، وعدم توفر الظروف الملائمة لحماية الأطفال من تداعيات الأحوال الجوية الباردة.

وبوفاة الطفل، يرتفع عدد وفيات الأطفال جراء البرد الشديد في قطاع غزة منذ شتاء العام الماضي إلى 12 طفلا.

وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، وتضرر المنازل والبنية التحتية، واضطرار آلاف العائلات إلى العيش في خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار والرياح.