بالأسماء.. الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 14 معتقلًا

وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 14 معتقلًا.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن المعتقلين الذين صُُدرت بحقهم أوامر اعتقال (جديدة وتجديد) هم:

1. يزين أمجد قاصد طبيلة - نابلس 6 أشهر.

2. ياسين مجد أبو الرب - قباطية 6 أشهر.

3. ماجد سامر محمد زهران - قلقيلية 4 أشهر.

4. كامل عادل عبد الله صالح - دير الغصون 6 أشهر.

5. نبيل جعفر جميل نبهان - جنين 4 أشهر.

6. راني صلاح الدين محمد هندي - بيتونيا 4 أشهر.

7. نور الإسلام أدهم ماجد هندي - رام الله 6 أشهر.

8. عمير عبد الحكيم كامل أبو حامد - قلقيلية 4 أشهر.

9. محمد صلاح حمد عليان - فرعة 4 أشهر.

10. خالد جمال عبد الرحمن سالم - طولكرم 6 أشهر.

11. مهاب عمر محمد عطار - طولكرم 4 أشهر.

12. حمزة طلب محمد عاطل - مخيم قلنديا 4 أشهر.

13. محمد فؤاد محمد جبرين - بيت لحم حوالي 6 أشهر.

14. أحمد ياسين سفيان محمد غازي اسكافي - جعابرة حوالي 6 أشهر.