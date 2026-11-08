أضرار في برج بالرياض ومبنى لشركة "أرامكو" جراء سقوط قذائف

رام الله - وطن للأنباء: أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن محاولة استهداف مبنى تابع لشركة أرامكو في الرياض، موضحا أن الحادثة أسفرت عن سقوط شظايا على المبنى وتسببها في أضرار مادية محدودة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وفي السياق نفسه، قال شاهد عيان وثلاثة مصادر مطلعة لوكالة أنباء "رويترز" إن برجا في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض تعرض لأضرار بسبب مقذوف اليوم الأحد.

ولم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا رسميا على هذه الأنباء.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن في وقت سابق أنه اعترض صواريخ فوق الرياض أطلقتها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران.