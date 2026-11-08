رئيس جامعة القدس يعقد سلسلة لقاءات أكاديمية في برلين لتعزيز التعاون مع الجامعات الألمانية

وطن للأنباء: بحث رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، خلال سلسلة لقاءات أكاديمية عقدها في العاصمة الألمانية برلين، مع رئيس جامعة برلين الحرة الأستاذ الدكتور غونتر زيغلر، ورئيس جامعة بوتسدام الأستاذ الدكتور أوليفر غونتر، سبل تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي، واستكشاف فرص إطلاق شراكات ومشاريع مشتركة بين الجامعات.

وتناولت اللقاءات آفاق التعاون في مجالات التدريب الطبي، والأبحاث العلمية، والتكنولوجيا، وعلوم الحاسوب، إلى جانب تعزيز التبادل الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير العلاقات الأكاديمية بين المؤسسات الفلسطينية والألمانية.

واستعرض الأستاذ الدكتور أبو كشك البرامج الأكاديمية والتخصصات التي تطرحها جامعة القدس، وما حققته من تطور في جودة التعليم ومخرجاته وفق المعايير الدولية، كما سلط الضوء على البرامج والمشاريع القائمة بدعم من الجانب الألماني، مؤكداً تطلع الجامعة إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل تخصصات جديدة واستقطاب مزيد من الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية.

وجرى الاتفاق على تكليف الجهات الأكاديمية والتقنية المختصة في الجامعات المعنية بمتابعة مجالات التعاون المطروحة، والعمل على بلورتها ضمن اتفاقيات تعاون رسمية، تمهيداً لإمكانية توقيعها خلال العام المقبل في فلسطين، بدعوة من رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك.

وتأتي هذه اللقاءات لتعزيز حضور جامعة القدس الأكاديمي على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية، ويدعم مسيرتها التعليمية والبحثية.