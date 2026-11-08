الصحة بغزة: توقف شركات نقل الطواقم الطبية يهدد بشلل المستشفيات

وطن للأنباء: حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، من تداعيات توقف عدد من شركات النقل المعتمدة عن تقديم خدماتها اعتبارا من اليوم، بسبب تراكم المستحقات المالية ونقص قطع الغيار والزيوت والإطارات، ما يهدد وصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تلقت بلاغات رسمية من عدد من شركات النقل تعلن فيها التوقف الكامل عن العمل، موضحة أن القرار جاء نتيجة تفاقم الأزمة المالية وعدم تسديد مستحقاتها، إلى جانب خروج عدد كبير من الحافلات عن الخدمة بفعل الأعطال المتكررة والنقص الحاد في مستلزمات الصيانة والتشغيل.

وحذرت من أن الأزمة تهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة والمنقذة للحياة، في ظل تعذر نقل الأطباء والممرضين والفنيين من وإلى أماكن عملهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى شلل شبه تام في الأقسام الحيوية وغرف العمليات وأقسام العناية المركزة.

ودعت الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإغاثية إلى التدخل الفوري لمعالجة أزمة المستحقات المالية لشركات النقل، وتوفير الاحتياجات اللوجستية والتشغيلية اللازمة لضمان استمرار عمل وسائل النقل.

وأكدت أن استمرار الأزمة يهدد ما تبقى من قدرة المنظومة الصحية في قطاع غزة على الصمود ومواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.