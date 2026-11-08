تمكين للتأمين راعي الوثيقة التأمينية لمعرض فلسطين الإنشائي العقاري 2026

وطن للأنباء: أعلنت شركة "تمكين للتأمين" عن رعاية الوثيقة التأمينية الخاصة بمعرض "فلسطين الإنشائي العقاري 2026"، الذي يُقام في أرض المعارض "رام الله إكسبو" في محافظة رام الله والبيرة، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 تشرين الثاني 2026، وذلك في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها للمبادرات والفعاليات الاقتصادية الفلسطينية.

وتم الإعلان عن الرعاية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن المعرض يوم السبت الموافق 7/11/2026 في فندق الكرمل، حيث تم توقيع اتفاقية خدمات وحلول التأمين من قبل السيد/ سيمون شحادة مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة تمكين للتأمين، والسيد أحمد أبو صنوبر مدير عام شركة "UTC" للمعارض والمؤتمرات، والمهندس علاء أبو عين رئيس اتحاد المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري، بحضور الدكتور محمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية في شركة تمكين للتأمين وممثلي المؤسسات والشركات المشاركة في رعاية الحدث.

يهدف المعرض إلى جمع القطاعات العقارية والإنشائية والمالية ضمن حدث موحد، ويتيح للمؤسسات والشركات المشاركة عرض منتجاتها وخدماتها، واستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب التواصل المباشر مع الجمهور.

علاوة على ذلك، تشارك تمكين للتأمين بجناح عرض خاص ضمن الفعالية بهدف التواصل المباشر مع الجمهور وعرض الخدمات والحلول التأمينية التي تقدمها والترويج لخدمات التأمين الرقمي التي أطلقتها الشركة مؤخراً والتي تتيح إصدار الوثائق التأمينية وسداد الأقساط عن بعد من خلال تطبيق "تمكين موبايل".

وفي هذا السياق، أكد السيد محمد الريماوي المدير العام شركة تمكين للتأمين على أن رعاية الشركة للوثيقة التأمينية للمعرض تأتي انسجاماً مع هوية الشركة وفلسفتها في دعم المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه ومؤسساته انطلاقاً من برنامج المسؤولية المجتمعية، وإيماناً بأهمية التفاعل مع الفعاليات والمبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن القطاعين العقاري والإنشائي يشكلان ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، وأن دعم الفعاليات التي تجمع المؤسسات والمستثمرين ومقدمي الخدمات يسهم في خلق فرص للتعاون والشراكة وفتح آفاق جديدة للنمو.

من جانبه، أكد السيد أحمد أبو صنوبر، مدير عام شركة UTC للمعارض والمؤتمرات والإنتاج الفني، على أن رعاية شركة تمكين للتأمين للوثيقة التأمينية للمعرض تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ودورها في دعم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، مقدراً الثقة التي أولتها الشركة لإدارة المعرض و الجهة المنظمة من خلال دعمها ورعايتها، مشيراً الى أن هذه الشراكات تسهم في توفير بيئة مناسبة لتنظيم الفعاليات وتعزيز مشاركة المؤسسات والشركات، بما يحقق أهداف المعرض في جمع القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.