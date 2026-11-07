نتنياهو يدعو إلى "حكومة وحدة" ويهاجم الأحزاب العربية

وطن للأنباء: دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، إلى "حكومة وحدة وطنية" وتجنب تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وذلك في أول كلمة له بعد نتائج الانتخابات ومشاورات التوصية، وعشية تسمية المرشح المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة من قبل رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، يوم غدٍ الأحد.

وهاجم نتنياهو في كلمته الأحزاب العربية، قائلا إن "هناك من يعتزم (في إشارة إلى رئيس حزب يَشار’ غادي آيزنكوت) في الأسبوع القريب العمل على تشكيل حكومة مع داعمين للإرهاب ممن يريدون القضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطين".

وأضاف أن "حكومة متعلقة بداعمي حماس لن تقوم بالقتال ضدها، وكارهي اليهودية لن تحافظ على إسرائيل كدولة يهودية. حكومة متعلقة بالإسلام المتطرف لن تقاتل ضده".

واعتبر نتنياهو، أن "حكومة كهذه لن تقضي على الخطر الوجودي من جانب إيران، إنما ستفكك دولة إسرائيل من الداخل مثلما يحدث في دول أوروبية، وما هو أسوأ من ذلك. هذه ليست تخويفات إنما الحقيقة التي سنصادفها وعليه يجب أن نوقف ذلك، وإلا فإن إسرائيل لن تنجو".

ودعا إلى "حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الصهيونية، لتزيل التهديد النووي الإيراني وتحافظ على إسرائيل كدولة يهودية. هذا مطلب الساعة من أجل وجودنا"؛ على حد قوله.